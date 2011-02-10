Кабмін призначив головою нового складу НКРЗ Яцука

Кабінет міністрів України призначив головою нового складу Національної комісії з регулювання зв`язку (НКРЗ) Петра ЯЦУКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в НКРЗ.

За його словами, до даного призначення П.ЯЦУК обіймав посаду першого заступника голови Держспецзв’язку, раніше працював заступником голови Держзв’язку.

За даними джерела, відбулася зміна всіх членів НКРЗ, проте УНІАН інформація про склад нової НКРЗ поки не надавалася.

Як повідомила голова Інтернет Асоціації України Тетяна ПОПОВА, на даний момент відомо про шістьох нових членів НКРЗ. Серед них, окрім П.ЯЦУКА, Людмила ЄЖОВА (раніше була членом НКРЗ), а також І.СИРОТЕНКО, ПОЛІЩУК («Укртелеком»), Людмила УЛАСЕНКО (Держзв’язку) і Олександр РЕЧКАЛОВ.

Довідка УНІАН. Національна комісія з регулювання зв`язку є регулюючим органом у сфері зв`язку, до її складу входять 8 осіб, один з яких є головою НКРЗ. Призначення і звільнення членів НКРЗ здійснює Кабмін.