Президент призначив новий склад НКРЗ - указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив новий склад Національної комісії з питань регулювання зв`язку України.

Про це йдеться в указі №196/2011 від 9 лютого, опублікованому на сайті Президента.

Згідно документу, головою НКРЗ призначені: Петро ЯЦУК. До складу комісії увійшли Людмила ЄЖОВА, Тамара МАЛИНА, Ірина ПОЛІЩУК, Олександр РЕЧКАЛОВ, Михайло СЕРДЮК, Ігор СИРОТЕНКО, Олена УЛАСЕНКО.

Разом з тим, указом Президента №194/2011 від 9 лютого ц.р. Володимир ОЛІЙНИК звільнений з посади голови НКРС.

При цьому указами 187-193/2011 від 9 лютого ц.рп. Президент також звільнив з посад членів НКРС Бориса ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, Володимира ЗВЄРЄВА, Володимира ХИЛЕНКА, Надію КОСТРИБУ, Володимира ПАЩУКА, Володимира СМОЛЯРА, Миколу ТКАЧЕНКА.

Довідка УНІАН. Національна комісія з регулювання зв`язку (НКРЗ) є регулюючим органом у сфері зв`язку, до її складу входять 8 членів, один з яких є головою НКРЗ.