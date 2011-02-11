Президент звільнив Яцука з посади першого заступника голови Держспецзв’язку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Петра ЯЦУКА з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв`язку і захисту інформації України.

Про це йдеться в указі №195/2011 від 9 лютого ц.р., розміщеному на сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерела в НКРЗ, Кабмін призначив головою нового складу Національної комісії з регулювання зв`язку (НКРЗ) Петра ЯЦУКА.