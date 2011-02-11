Білорусь планує розширити пропускну спроможність чотирьох пунктів на кордоні з Україною

Білорусь в рамках Комплексної програми розвитку інфраструктури автодорожніх пунктів пропуску на державному кордоні на 2011-2015 роки планує розширити пропускну спроможність чотирьох прикордонних пунктів на кордоні з Україною - "Верхній Теребежов", "Мохро", "Нова Гута" і "Комарін".

Як УНІАН повідомили у прес-службі уряду Білорусі, необхідність збільшення пропускної спроможності обумовлена вступом Білорусі до Митного союзу.

Одночасно інфраструктурне розширення прикордонних пунктів здійснюватиметься також на кордоні Білорусі з Литвою, Латвією і Польщею.

В даний час на держкордоні Білорусі діє 24 автодорожні пункти пропуску, зокрема, 10 облаштовані за постійною схемою. Пропускна спроможність становить більш як 21 тисячу автомобілів на добу. Частка транзиту, що переміщується через білоруську ділянку кордону Митного союзу автомобільним транспортом, у загальній частці переміщених товарів становить 70%.

В результаті реалізації Комплексної програми загальна пропускна спроможність автодорожніх пунктів пропуску до 2015 року зросте до 35 тисяч автомобілів на добу. В цілому програма передбачає реконструкцію і будівництво 11 автодорожніх пунктів пропуску.