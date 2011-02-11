Завод «Трансзв'язок» завершив 2010 рік зі збитками 2,2 млн. грн.

ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв`язок" завершило 2010 рік зі збитами 2,157 млн. грн., тоді як за 2009 рік чистий прибуток підприємства склав 0,140 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому в інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в 2010 році завод «Трансзв`язок» збільшив чистий дохід на 13,6% в порівнянні з 2009 роком - до 20,232 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 14,9% - до 23,684 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Харківський електротехнічний завод "Трансзв`язок" (Харків) виробляє апаратуру телемеханіки та автоматики на залізничному транспорті, апаратуру залізничного зв`язку, апаратуру автоблокування, релейну апаратуру, апаратуру електроживлення.