Посадовці Федосійського порту завдали державі 1,1 млн. грн. збитків

Посадовці Федосійського морського торговельного порту завдали державі 1,1 млн. грн. збитків при закупівлі обладнання за бюджетні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за результатами прокурорської перевірки порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Феодосійського порту.

Встановлено, що ними допущені порушення при закупівлі обладнання за державні кошти, яке було придбано за завищеною на 1,1 млн. грн. ціною.