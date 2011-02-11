У Кіровограді на будівництво і ремонт доріг направлять 12 млн. грн.

Кіровоградська міська рада затвердила програму будівництва, реконструкції і ремонту доріг на 2011 рік з об`ємом фінансування в сумі 12,151 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, планується одержати кошти з державного бюджету в об`ємі 4,356 млн. грн., а також витратити 1,582 млн. грн. із загального і 6,212 млн. грн. із спеціального фондів міського бюджету.

Крім того, програмою передбачено 1,5 млн. грн. на експлуатацію дорожньої системи.

Наголошується, що протяжність всіх доріг Кіровограда складає 507,9 км., з них з асфальтовим покриттям – 302,6 км., з покращеним покриттям – 205,1 км. З такими недоліками, як ямковість, колійність і т.д., експлуатується майже 60% дорожньої мережі міста.

Щорічні витрати з місцевого бюджету на обслуговування доріг складають всього 10% від нормативної потреби. З цієї причини за останні 10 років будівництво і реконструкція доріг практично не здійснювалися, середньорічні об`єми капітального ремонту складають близько 2%, а середнього і поточного ремонтів – 3% від нормативної потреби.

Крім того, тільки 35,6% вулично-дорожньої мережі обладнано штучним освітленням.