«Горлівський машинобудівник» купить більше 50% акцій Горлівського машзаводу

Антимонопольний комітет України (АМК) надав дозвіл ЗАТ «Горлівський машинобудівник» (м. Горлівка, Донецька обл.) на придбання акцій ВАТ «Горлівський машинобудівний завод » (м. Горлівка, Донецька обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошують, що дане придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента.

Довідка УНІАН. Горлівський машинобудівний завод, що спеціалізується на виробництві гірничо-шахтного устаткування, сьогодні устаткування не виготовляє, надавав послуги компанії "Горлівський машинобудівник", створеної на його базі.

У липні 2001 року за рішенням Арбітражного суду Донецької області Горлівський машзавод і Авдіївський коксохімічний завод створили ЗАТ «Горлівський машинобудівник».

До статутного фонду «Горлівського машинобудівника» були передані основні активи (цехи і устаткування) Горлівського машзаводу, зокрема 6 механічних цехів, складальний, литейний, ковальський, термічний цехи і цех металевих конструкцій, оцінені в 18,62 млн. грн.

94,9% акцій ВАТ «Горлівський машинобудівний завод» належать державі і знаходяться в управлінні Фонду держмайна України.