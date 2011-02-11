Перевізники Тернополя із завтрашнього дня призупиняють страйк

У Тернополі приватні перевізники із завтрашнього дня призупиняють страйк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього мітингу перевізників під міської радою повідомив голова «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини» Віктор НАМАКА.

За його словами, відповідне рішення було прийнято у зв’язку з тим, що прокурор міста опротестував рішення міської ради про організацію конкурсу для перевізників на обслуговування маршрутів міста, який має відбутися 28 лютого.

«Правоохоронні та контролюючі органи нас почули. Антимонопольний комітет вказав, що монополією на нашому ринку є концентрація в одного перевізника більш як 30% маршрутів, а в об’єкті №6 конкурсу зібрано 38% маршрутів. Оскільки є реакція контролюючих служб, немає сенсу далі створювати незручності тернополянам», – сказав В.НАМАКА.

Він додав, що акцію протесту у зв’язку з нерівними умовами конкурсу перевізники призупиняють тимчасово і відновлять, якщо вважатимуть, що міська рада продовжує порушувати законодавство.

В.НАМАКА також зауважив, що члени спілки не планують подавати заявки на участь у конкурсі, хоча сьогодні останній день для надання цих документів. «Доки не сформовано рівноцінних об’єктів, нам нема на що подавати заявки. У спілці – 36 перевізників, які загалом мають 132 автобуси. Можливо, хтось із них і подасть заявки на ті об’єкти, які мають 2-3 маршрути на 10-11 автобусів, якщо вони і так їх обслуговували, то це буде цілком нормально. Але загалом наша позиція – заявок не подавати», – зауважив В.НАМАКА.

Як повідомляв УНІАН, з 8 лютого у Тернополі приватні перевізники не вивели на маршрути третину автобусів на знак протесту проти нерівних умов конкурсу на обслуговування маршрутів міста, що має відбутися 28 лютого. В одному з об’єктів конкурсу зібрано найрентабельніші маршрути. При цьому, претендент на цей об’єкт повинен мати 96 автобусів, тоді як в автопарках місцевих перевізників не більш як 15-20 автобусів.

Довідка УНІАН. Загалом щодня на рейси у Тернополі виходить 203 автобуси, з яких 50 автобусів комунального підприємства «Міськавтотранс», та 47 тролейбусів.