«АвтоКрАЗ» в січні зменшив виробництв 2,5 рази

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук. Полтавська обл.) в січні 2011 року, в порівнянні з січнем 2010 року, зменшила виробництво в 2,5 рази, або на 67 машин, - до 42 машин.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

За даними підприємства, причиною зниження об`ємів виробництва стала відсутність замовлень.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, в 3,6 разів збільшив об`єми виробництва автомобілів - до 1 002 шт. і майже удвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1 063 шт.

«АвтоКрАЗ» у 2011 році планує збільшити виробництво в 3 рази - до 3,3 тис. автомобілів.