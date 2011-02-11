Сирія підтвердила свою зацікавленість у розвитку перевезень поїздом «Вікінг»

Сирійська Арабська Республіка підтвердила свій намір приєднатися до Угоди про розвиток перевезень вантажів у напрямку Балтійське море – Чорне море, яке стосується розвитку перевезень вантажів контейнерним поїздом «Вікінг». Про це повідомляє прес-центр Білоруської залізниці.

Згідно з повідомленням, про це йшла мова 10 лютого в ході першого засідання білорусько-сирійсько-венесуельського комітету з транспорту в Мінську.

Одним із основних питань засідання стало здійснення вантажних перевезень по мультимодальному транспортному коридору між Північною Європою та Близьким Сходом.

Згідно з повідомленням, приєднання Сирійської Арабської Республіки до Угоди сприятиме залученню додаткових обсягів перевезень вантажів між країнами і розвитку транзитного потенціалу Білорусі.

У ході засідання Білоруська залізниця провела презентацію своїх можливостей з організації послуг із перевезення вантажів, зокрема контейнерними поїздами – зокрема такими, як «Вікінг».

Угода, до якої має намір приєднатися Сирія, підписана 12 травня 2008 року в м. Вільнюсі міністрами транспорту Білорусі, Литви та України.

Угода передбачає співпрацю країн з метою збільшення обсягів міжнародних перевезень вантажів, створення рівних недискримінаційних умов для замовників послуг залізничного транспорту, підвищення ефективності транспортних зв`язків, забезпечення безпеки руху, збереження вантажів і охорони навколишнього середовища відповідно до міжнародних норм і стандартів.

Коридор Балтійське море – Чорне море працює тривалий час. Зокрема, залізницею з порту Іллічівськ до порту Клайпеда довжиною 1700 кілометрів переправляються контейнери від Чорного до Балтійського моря.