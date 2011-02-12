Вчора на вокзалах у Москві і Санкт-Петербурзі почали встановлювати рамки-металошукачі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Російських залізниць».

«Згідно з вказівкою Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо посилення заходів безпеки, ВАТ "Російські залізниці" почало установлення рамок-металошукачів на вокзалах. Першими будуть обладнані вокзали Москви і Санкт-Петербурга, де впродовж найближчих трьох днів буде встановлено більш як 60 рамок-металошукачі», - говориться в повідомленні.

Наголошується, що також компанія планує встановити спеціальне устаткування для контролю багажу осіб, які прибувають на вокзали.

У зв`язку з початком роботи рамок-металошукачів ВАТ "Російські залізниці" просить пасажирів по можливості прибувати на вокзали заздалегідь і з розумінням ставитися до необхідності проходження огляду.

Водночас у прес-службі відзначають, що після теракту в аеропорту «Домодєдово» ВАТ "Російські залізниці" вже ввело додаткові заходи щодо забезпечення безпеки на об`єктах залізничного транспорту. Зокрема, з працівниками вокзальних комплексів, локомотивних і поїздних бригад проводяться спеціальні інструктажі з метою підвищення пильності та відпрацювання дій у разі позаштатних ситуацій; вжито додаткових заходів щодо посилення охорони і пропускного режиму на найважливіших об`єктах залізничного транспорту і об`єктах з масовим перебуванням людей; посилено контроль дотримання заходів безпеки на територіях станцій, коліях відстою пасажирських поїздів і на маршрутах руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ перевірив забезпечення безпеки на Київському вокзалі в Москві, звідки йде більшість поїздів з російської столиці до України.

Президент залишився незадоволений роботою із забезпечення безпеки на Київському вокзалі, оскільки не зустрів при вході жодного співробітника міліції. Крім того, на вокзалі не було встановлено жодної рамки-металошукача.