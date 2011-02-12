У Тернополі вартість проїзду у маршрутках зросте до 2 грн., в тролейбусах – до 1,5 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, учора відповідні тарифи були названі на громадських слуханнях проекту рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів громадським транспортом загального користування в Тернополі».

Проектом передбачено, що для студентів та учнів проїзд в тролейбусах коштуватиме 0,75 грн.

Попередньо перевізники, які подавали свої пропозиції до тарифів та економічні розрахунки, ініціювали збільшення тарифів до 2,5 грн. Представники ж міської ради, провівши власний економічний аналіз та розрахунки, наголосили, що вартість проїзду в автобусах має становити не більше 2 грн.

У ході 4-денного страйку, який влаштували члени «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини» з приводу нерівноцінних об’єктів конкурсу на обслуговування маршрутів міста, перевізники неодноразово заявляли, що їх влаштує і тариф 2 грн.

Змінити тарифи у Тернополі можуть орієнтовно з березня, оскільки їх ще має затвердити Міністерство економіки та Міністерство транспорту.

Довідка УНІАН. Зараз ціна проїзду в автобусах у Тернополі становить 1,5 грн., у тролейбусах – 1 грн.

Востаннє тариф на проїзд у маршрутних автобусах Тернополя змінювали у жовтні 2008 року, коли він зріс з 1,25 до 1,5 грн.

У тролейбусах тарифи востаннє переглядали у червні 2009 року, тоді вартість проїзду підняли з 85 коп. до 1 грн.