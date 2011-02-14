Мінінфраструктури розраховує на підвищення вантажних тарифів з 1 березня

Міністерство інфраструктури України розраховує ввести в дію наказ про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення з 1 березня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник міністра Володимир КОРНІЄНКО.

«Робота над наказом про індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення триває, і ми сподіваємося, що з 1 березня його буде запущено в дію», - сказав В.КОРНІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, планувалося підвищити тарифи з 1 лютого. У січні 2011 року Міністерство фінансів України узгодило наказ Міністерства інфраструктури, яким пропонувалося з 1 лютого ц.р. поетапне щомісячне підвищення залізничних вантажних тарифів на 2,2%.