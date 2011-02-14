Lufthansa з 15 лютого переходить у новий термінал «F» аеропорту «Бориспіль»

З 15 лютого 2011 року авіакомпанія Lufthansa переходить в новий термінал «F» аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє УНІАН прес-служба аеропорту, надалі пасажири авіакомпанії Lufthansa обслуговуватимуться лише через термінал «F».

У «Борисполі» нагадують, що з 1 березня 2011 року до терміналу "F" аеропорту переходить також авіакомпанія «Роза Вітрів».

За даними аеропорту, на сьогодні з нового терміналу здійснюються рейси більш як 30 національних та іноземних перевізників. Пасажиропотік за тиждень в терміналі «F» становить від 30 до 40 тис. пасажирів.

Нагадаємо, термінал "F" було введено в дію восени 2010 р.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт розташований на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямі, і є єдиним аеропортом України, з якого здійснюються трансконтинентальні рейси. На сьогодні з аеропорту «Бориспіль» здійснюють регулярні пасажирські рейси більш як 50 авіакомпаній на 100 міжнародних і внутрішньоукраїнських маршрутах.