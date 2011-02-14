На Південно-Західній залізниці діє оперативний штаб із боротьби зі снігом

На Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) діє оперативний штаб з боротьби зі снігом, на який покладена відповідальність за своєчасне розчищення колій, стрілочних переведень, залізничних платформ тощо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, снігоприбиральні поїзди закріплюються за залізничними вузлами, сортувальними, дільничними і великими пасажирськими станціями для прибирання снігу з найскладніших місць на станціях у період снігопадів і завірюх.

За даними ПЗЗ, до боротьби зі снігом 12 і 13 лютого було залучено 1457 працівників залізниці. Були проведені снігоочищувальні роботи на станціях: Конотоп, Хутір Михайлівський, Шепетівка, Чернігів. Працівники Південно-Західної залізниці зосередили основні зусилля на забезпеченні безперебійного руху приміських, пасажирських і вантажних поїздів.

Як зазначається в повідомленні, для забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів у зимовий період підрозділи галузевої служби шляху заздалегідь провели підготовку снігоочищувальної і снігоприбиральної техніки. У плановому порядку відремонтовано 35 снігоочищувальних машин і 22 снігоприбиральних машини.

Всього очищенням головних колій від снігу впродовж зимового періоду займаються 62 машини.

Нагадаємо, підрозділами галузевої служби ПЗЗ обслуговується 6,131 тис. км головних колій перегонів і станцій.