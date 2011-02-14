Начальник ДЗ доручив збільшити кількість снігоприбиральної техніки

Начальник Донецької залізниці (ДЗ) Микола РОГОВ доручив збільшити кількість важкої техніки для проведення снігоочищувальних робіт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДЗ.

Згідно з повідомленням, основні зусилля працівники Донецької магістралі зосередили на забезпеченні безперебійного руху пасажирських і приміських потягів, а також на прибиранні від снігу територій станцій і вокзалів. З снігопадом борються у всіх підрозділах залізниці, де працюють бригади служби шляху для очищення стрілок від снігу. Допомогу також надають співробітники інших служб і підрозділів.

Крім того, для оперативного реагування працює штаб боротьби з негодою, в якому встановлено цілодобове чергування керівників служб, відділень і структурних підрозділів підприємства. Як наголошується в повідомленні, у складних метеорологічних умовах рух потягів на Донецькій залізниці виконується згідно з графіком руху, ніяких затримок приміських і пасажирських потягів у вихідні не було, потяги не відміняли.

Зокрема, вчора, 13 лютого, протягом дня і ночі для боротьби зі снігом було задіяно 1259 і 837 працівників залізниці відповідно. Крім того, з метою організації безперебійного руху і безпеки було задіяно 11 снігоприбиральних машин і іншу спеціальну техніку.