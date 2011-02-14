Більш як 70% європейців обмежують розмови по мобільному в роумінгу

Майже три чверті європейців (72%) непокоїть висока вартість розмов по мобільному телефону у роумінгу і вони намагаються обмежити свої розмови по мобільному телефону, перебуваючи за кордоном.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать результати проведеного Єврокомісією опитування, які були оприлюднені сьогодні.

У результатах опитування наголошується, що люди прагнуть говорити менше, хоча більшість респондентів знає, що тарифи на розмови в роумінгу були значно знижені в Європі з 2006-го до 2010 року.

Опитування також свідчить, що лише 19% респондентів, що користуються інтернет-послугами зі своїх мобільних телефонів, вважають чесними ціни на передачу даних у роумінгу.

Водночас, у цілому використання мобільних телефонів за кордоном в Європі за останні роки зросло. Так, незважаючи на скорочення кількості закордонних поїздок у межах ЄС на 13% за період з 2006-го до 2010 року, загальне число виконаних дзвінків у роумінгу за той самий період зросло на 32%, кількість прийнятих дзвонів – на 31%, кількість відправлених і одержаних СМС-повідомлень – на 43%.

Опитування було проведене у серпні-вересні 2010 року в усіх 27 країнах - членах ЄС. Було опитано 26,5 тис. респондентів, що мають мобільні телефони і подорожували хоча б один раз за останні 5 років за кордон.

У повідомленні прес-служби Єврокомісії наголошується, що результати опитування, а також результати громадських консультацій, які проводилися ЄК до 11 лютого, буде покладено в основу для перегляду нинішніх правил роумінгу, який комісія планує завершити до червня 2011 року.

Основна мета Єврокомісії – знизити до нуля різницю між внутрішніми тарифами на користування мобільними телефонами і тарифами на користування мобільними телефонами в роумінгу у країнах - членах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, з липня 2010 року максимальна ціна вихідного дзвінка у роумінгу в ЄС становить 39 центів (без ПДВ) за хвилину, максимальна ціна вхідного дзвінка – 15 центів за хвилину, максимальна вартість СМС-повідомлення – 11 центів, максимальна вартість послуг мобільного інтернету – 80 центів за 1 мегабайт.