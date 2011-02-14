У найближчі два тижні у Відні обговорять будівництво широкої колії

У найближчі два тижні у Відні планується обговорити будівництво широкої колії 1520 мм до Відня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив після зустрічі у Міністерстві інфраструктури України за участю першого віце-прем`єр-міністра, міністра транспорту, будівництва і регіонального розвитку Словацької Республіки Яна ФІГЕЛЯ генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«У нас завершилися дослідження перед розробкою ТЕО, ми одержали звіт, і у Відні буде зустріч учасників проекту, на якій обговорюватиметься план подальших дій щодо його запровадження, щодо проведення передпроектних досліджень», - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, сьогодні під час зустрічі з представником транспортного міністерства Словаччини ще раз було підтверджено, що проект широкої колії до Відня - «це продукт домовленості чотирьох залізничних адміністрацій».

«Ми можемо сказати, що за відповідної роботи, за збільшення обсягів, за формування тарифної політики, яка вже сьогодні впливає на майбутній проект, стан сьогоднішньої інфраструктури країн - учасниць проекту говорить про те, що є серйозні підстави думати, що проект буде ефективним», - відзначив гендиректор «Укрзалізниці».

За його словами, незважаючи на те, що проект є перспективним, працювати над ним потрібно вже сьогодні. «Ми із задоволенням розпочинаємо реалізації проекту організації локальних маршрутів пасажирського руху. Також проводимо модернізацію існуючої ширококолійної інфраструктури для запровадження інтермодальних перевезень. Я переконаний, що всі ці кроки зі збільшення реальних обсягів перевезень вже сьогодні, закладуть основу для розвитку нашого проекту, який оцінений вже у 6 млрд. євро, навколо нього ведуться дискусії, і ми готуємо зустріч керівництва наших галузей з метою його детальнішого обговорення», - повідомив М.КОСТЮК.

За його словами, зі словацькою стороною було обговорене питання щодо механізму формування наскрізної тарифної ставки під час організації залізничних перевезень. «В першу чергу ми говоримо про гармонізацію тарифів на перевезення. Сьогодні ми говоримо, що вартість перевезень українською залізницею в 2,5 рази нижча, ніж вартість перевезень на території наших сусідів. Тому ми маємо у цьому плані організуватися», - відзначив гендиректор.

На думку М.КОСТЮКА, фінансувати такий проект, як будівництво широкої колії, має великий бізнес. «І ми сьогодні робимо все, щоб бізнес зацікавився», - сказав він. За його словами, це можливо, як з боку міжнародних, так і українських великих фінансово-промислових груп.

Як повідомляв УНІАН, компанія Roland Berger у грудні 2010 р. завершила обґрунтування інвестицій проекту будівництва залізниці шириною 1520 мм на території Словаччини і Австрії до Відня, згідно з яким вартість нової залізниці, яка має пройти по території Словаччини поряд з існуючою "європейською" колією, оцінюється у 6,3 млрд. євро. Додатково потрібно 240 млн. євро для організації вантажних терміналів і 130 млн. євро - для закупівлі рухомого складу. Згідно з висновками дослідження, такі капітальні витрати порівняні з іншими європейськими інфраструктурними проектами.

Глава РЖД прогнозував, що проектування широкої колії стандарту 1520 мм від Кошице (Східна Словаччина) до Відня (Австрія) може розпочатися в 4-му кварталі 2011 року.

Довідка УНІАН. Залізничні адміністрації РФ, України, Словаччини і Австрії у травні 2009 р. підписали меморандум про створення СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH з метою обґрунтування інвестицій до проекту добудови широкої колії від Кошице до Відня. Продовження широкої колії до Європи до 2050 року дозволить залучити 16 млн. тонн вантажів щороку, у разі "оптимістичного сценарію" вантажопотік може становити 24 млн. тонн на рік.

На більшості залізниць Європи використовується колія шириною 1435 мм, а в Росії, країнах СНД, Балтії і Фінляндії – колія 1520 мм. Новий маршрут дозволить скоротити час доставки вантажів з Азії до Європи і назад до 15 днів (сьогодні з використанням альтернативного морського маршруту цей термін становить 30 днів).

Планується, що будівництво нової лінії триватиме в 2013-2015 рр. З 2016 року розпочнеться виконання комерційних перевезень.