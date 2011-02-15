У Чернігівській області на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з електропотягом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, на переїзді біля смт Куликівка сталося зіткнення автомобіля "ГАЗ-3302" з електропотягом сполученням "Чернігів - Ніжин".

Загиблих і постраждалих немає.

Затримка руху потяга склала 40 хвилин.