У Чернігівській області на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з електропотягом

10:17, 15 лютого 2011
Транспорт/Звя'зок
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У Чернігівській області на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з електропотягом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, на переїзді біля смт Куликівка сталося зіткнення автомобіля "ГАЗ-3302" з електропотягом сполученням "Чернігів - Ніжин".

Загиблих і постраждалих немає.

Затримка руху потяга склала 40 хвилин.

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