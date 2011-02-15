У Чернігівській області на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з електропотягом
10:17, 15 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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У Чернігівській області на залізничному переїзді автомобіль зіткнувся з електропотягом.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, на переїзді біля смт Куликівка сталося зіткнення автомобіля "ГАЗ-3302" з електропотягом сполученням "Чернігів - Ніжин".
Загиблих і постраждалих немає.
Затримка руху потяга склала 40 хвилин.
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