ДП «Антонов» почало випробування Ан-158 в умовах високогір'я

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) 12 лютого почало спеціальну експедицію з випробування регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-158 в умовах високогір`я.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні зазначається, що польоти виконуватимуться в Ірані з аеродромів, розташованих на висоті 2100 м над рівнем моря. Ці випробування проводяться з метою розширення умов експлуатації літаків Ан-148 і Ан-158.

Наразі Ан-158 завершив програму льотних сертифікаційних випробувань. Відповідна документація представлена на розгляд експертам Авіарегістру Міждержавного авіаційного комітету.

В експедиції, крім фахівців ДП «Антонов», беруть участь експерти Державіаадміністрації України, ФДУП ДержНДІ ЦА і «Аеронавігації» (Росія).

Нагадаємо, Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Серед основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення обсягу багажних полиць у пасажирській кабіні, вдосконалення конструкції крила, на 9% зменшена витрата пального й на 12% - прямі експлуатаційні витрати.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).