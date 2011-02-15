Мінінфраструктури доручило портам розробити програми розвитку на три роки

За дорученням першого заступника міністра інфраструктури України Костянтина ЄФИМЕНКО державні порти розроблять трирічні плани з розширення і модернізації своєї інфраструктури.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

«Ми не можемо втрачати вантажопотоки через те, що склади портів завантажені чи досягли граничних показників обробки вагонів за добу. Кожен порт має шукати шляхи для збільшення своїх складських площ і залізничних підходів», - підкреслив міністр під час наради з керівниками областей.

Згідно з повідомленням, збільшення тилових площ і розширення залізничних ліній і вантажних майданчиків для розвантаження дасть змогу збільшити добову норму обробки вагонів, що в свою чергу поліпшить показники роботи портів і «Укрзалізниці».

До розробки планів розвитку будуть залучені залізничники і представники науково-дослідних інститутів галузі, розширення обговорюватиметься з місцевими органами влади.

Крім збільшення складських площ і розширення залізничних підходів, К.ЄФИМЕНКО доручив керівництву портів і «Укрзалізниці» розглянути питання розширення сортувальних станцій і під`їзних шляхів портів.