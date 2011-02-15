Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами зросло на 40%

В Україні позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами за підсумками 2010 року збільшилося на 40% порівняно з 2009 роком і становило 6 млрд. 196,3 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, за підсумками 2010 р. експорт послуг становив 11 млрд. 636,6 млн. дол., імпорт – 5 млрд. 440,3 млн. дол. Порівняно з 2009 роком експорт зріс на 21,2%, імпорт – на 5,2%.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 217 країн світу.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (67,1%), ділові, професійні і технічні (12,7%) послуги.