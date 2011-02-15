Україна зацікавлена в співпраці з країнами Вишеградської четвірки - Азаров

Україна зацікавлена в співпраці з країнами Вишеградської четвірки як транзитним регіоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на ювілейному саміті Вишеградської четвірки, присвяченому 20-річчю організації, повідомив журналістам прес-секретар глави уряду Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Зокрема, за словами прес-секретаря, М.АЗАРОВ привітав глав урядів Вишеградської четвірки з ювілеєм організації і відзначив її внесок у розвиток добросусідських відносин в Європі.

Крім того, М.АЗАРОВ проінформував про реформи, що проводяться в Україні. При цьому він детально розповів про адміністративну реформу, котра має скоротити витрати.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, прем`єр відзначив важливість країн Вишеградської четвірки як держав транзитного Карпатського регіону. М.АЗАРОВ назвав співпрацю України з цими країнами одним з основних напрямків.

Крім того, прем`єр-міністр відзначив перспективність будівництва ширококолійної залізниці, котра зв`яже Україну з Австрією.