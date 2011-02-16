Доходи від надання послуг зв'язку в Україні в 2010 р. зросли на 2,4%

Обсяг доходів, одержаних в 2010 році в Україні суб`єктами господарювання всіх форм власності від надання послуг зв`язку, за попередніми даними, становив 47,4 млрд. грн., що на 2,4% перевищує торішній показник.

Про це йдеться в Довідці Держадміністрації зв`язку (Держзв’язку) про стан галузі зв`язку за 2010 рік, що її має у своєму розпорядженні УНІАН.

Понад 7% (3,5 млрд. грн.) загального обсягу доходів від надання послуг зв`язку було одержано підприємствами галузі зв`язку, які належать до сфери управління Мінтрансзв’язку (нині – Мінінфраструктури).

Найдинамічніше росли доходи від надання послуг з передачі даних і доступу до мережі Інтернет (132,6%), поштового зв`язку (111,5%) і передачі-прийому телерадіомовлення, радіозв`язку (106,6%).

Згідно з попередніми даними Держзв’язку, доходи від мобільного зв`язку становили в Україні в 2010 році 28,83 млрд. грн., що на 1,1% більше, ніж у 2009 році. Доходи від фіксованого телефонного зв`язку (включаючи місцевий і міжнародний, та міжміський зв`язок) становили в 2010 році 8,36 млрд. грн., що на 6,8% менше, ніж в 2009 році. Доходи від послуг передачі даних й Інтернет становили 4,24 млрд. грн., від послуг передачі-прийому телерадіомовлення, радіозв`язку – 1,92 млрд. грн., від послуг поштового зв`язку – 3,37 млрд. грн.

Загалом у галузі зв`язку України в 2010 році сплачено всіх податків, зборів і обов`язкових платежів до бюджету і Пенсійного фонду на суму 8,9 млрд. грн., з них до Державного бюджету – 5 млрд. грн.

Підприємствами галузі зв`язку, які належать до сфери управління Мінінфраструктури, до бюджетів усіх рівнів і цільових фондів перераховано 1453,8 млн. грн., з них 320,6 млн. грн. - до Державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держзв’язку, в 2010 р. в Україні в галузі зв`язку працювало понад 4,1 тис. суб`єктів господарювання.