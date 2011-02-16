ВР не підтримала скасування техогляду автомобілів

Верховна Рада не підтримала у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування державного технічного огляду транспортних засобів».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект проголосувало лише 143 (при необхідних 226 – УНІАН) із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося скасувати державний техогляд транспортних засобів. Зазначалося, що не підлягають перевірці технічного стану транспортні засоби, зареєстровані на фізичних осіб, конструкція яких відповідає вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам.

Виключенням мали бути транспортні засоби, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг перевезення пасажирів і вантажів, транспортні засоби спеціалізованого призначення.

ВР прийняла рішення направити даний законопроект на доопрацювання.

За дане рішення проголосували 356 із 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.