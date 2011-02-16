«Укртелеком» у 2010 році скоротив збиток майже у два рази

Збиток "Укртелекому" за підсумками 2010 року знизився майже у 2 рази порівняно з 2009 роком і склав 258,77 млн. грн. (у 2009 р. - 461,53 млн. грн.).

Про це повідомляють у фінансовому звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, дохід "Укртелекому" у 2010 році знизився на 1,6% порівняно з 2009 роком і склав трохи більше 8 млрд. грн. (з ПДВ). Чистий дохід компанії у 2010 році склав 6,749 млрд. грн.

Обігові кошти компанії на кінець 2010 року склали 1,6 млрд. грн. з них грошові активи в національній валюті - 77,8 млн. грн., в іноземній валюті - 138,3 млн. грн.

Довгострокові зобов`язання "Укртелекому" на кінець звітного періоду склали в цілому 2,49 млрд. грн. (на початок 2010 року - 3,57 млрд. грн.), з них основна частка доводиться на довгострокові кредити банків - більше 1,99 млрд. грн.

Поточні зобов`язання "Укртелекому" на кінець звітного періоду склали в цілому 1,26 млрд. грн. (на початок 2010 р. - 1,11 млрд. грн.), з них основна частка доводиться на поточні зобов`язання у довгострокових зобов`язаннях - понад 456,1 млн. грн., кредиторська заборгованість за роботи, товари і послуги складає 326 млн. грн.

Довідка УНІАН. "Укртелеком" - монополіст на ринку місцевого телефонного зв`язку, надає послуги доступу в Інтернет, мобільного зв`язку та ін. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. осіб, абонентів мобільного зв`язку - понад 600 тис. осіб, доступів в Інтернет - більше 1 млн.