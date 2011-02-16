ОЗ оголосила тендер на надання кредиту у 34,6 млн. грн.

ДП "Одеська залізниця" (ОЗ) оголосило тендер на надання довгострокового кредиту у вигляді поновлюваної кредитної лінії на загальну суму 34 млн. 640 тис. грн. на капітальні вкладення.

Про це повідомляєть сайт "Державні закупівлі".

Згідно з оголошенням термін постачання кредиту - до 30 березня 2014 р.

Довідка УНІАН. Експлуатаційна довжина ОЗ сягає 4070 км. ОЗобслуговує Одеську, Миколаївську, Херсонську, Черкаську, Кіровоградську і Вінницьку області. У межах Одеської залізниці зосереджено 9 державних морських торгових портів, на які в сукупності доводиться близько 80% вантажообігу портів України. Таким чином забезпечуються зовнішні транспортно-економічні зв'язки з більш ніж 70 країнами світу.