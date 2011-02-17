Парламент скасував рішення про повернення у держвласність ХМЗ

Верховна Рада скасувала раніше ухвалене рішення про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод".

Як передає кореспондент УНІАН, прийнятий Верховною Радою 4 листопада 2010 року Закон України "Про повернення у державну власність цілісного майнового комплексу товариства з обмеженою відповідальністю "Херсонський машинобудівний завод" був заветований Президентом.

Глава держави зауважив, що законом фактично передбачається примусове відчуження об`єкта права приватної власності з наступним відшкодуванням його вартості і без визначення у цьому або іншому законі порядку такого відчуження. Таким чином закон суперечить конституційним засадам примусового відчуження об`єктів права приватної власності та гарантій захисту права власності щодо можливості застосування примусового відчуження об`єктів права приватної власності лише за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості та виключно в порядку, встановленому законом; можливості примусового відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану; забезпечення захисту державою прав усіх суб`єктів права власності, рівності усіх суб`єктів права власності перед законом; непорушності права приватної власності.

Президент запропонував відхилити цей закон як такий, що прийнятий Верховною Радою всупереч Конституції України. За подолання вето проголосували лише 126 депутатів із 412 зареєстрованих в сесійній залі, а пропозиція Президента набрала 206 голосів депутатів із 411 зареєстрованих в сесійній залі.

Оскільки жодного позитивного рішення не було ухвалено, закон автоматично вважається відхиленим.