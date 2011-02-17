Росія прагне створення спільної корпорації з управління Керченською протокою

Росія прагне до створення спільної корпорації з управління Керченською протокою.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

"Ми прагнемо до спільного з Україною управління судноплавством в Керченській протоці і його взаємовигідного економічного використання шляхом створення спільної корпорації", - заявив О.ЛУКАШЕВИЧ.

За його словами, Росія хотіла б досягти з Україною домовленостей щодо Керченської протоки, які гарантували б і забезпечували на практиці безперешкодне проходження суден і кораблів РФ, України, а також суден третіх держав відповідно до договору від 24 грудня 2003 року. Він зазначив, що переговори з розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки регулярно проводять. Зокрема, 20-21 грудня 2010 року в Москві пройшов 31-й раунд переговорів, а наступний призначено на 2-3 березня в Києві.

О.ЛУКАШЕВИЧ підкреслив, що готується двостороння угода про співпрацю у сфері судноплавства, рибальства, а також захисту довкілля.

"Що стосується нашої позиції, то вона грунтується на відомому договорі між РФ і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 року і виходить з визнання Азовського моря і Керченської протоки історично внутрішніми водами Росії і України" - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він зазначив, що Росія готова розмежувати Азовське море, і зараз ведуть переговори з Україною про проходження розмежувальної лінії.

О.ЛУКАШЕВИЧ також повідомив, що реально завершити переговори з цього питання у 2011 році.

"Це реально, якщо обидві сторони виявлятимуть досить політичної волі, прагматизму у виробленні компромісних рішень", - підкреслив О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він також сказав, що щодо чуток про поступки з боку України відповідну заяву зробило українське МЗС.

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві закордонних справ України називають чутками інформацію, яка з`явилася в ЗМІ про те, що Україна пішла на поступки в переговорах про делімітацію Азовського моря і Керченської протоки.