З Борисполя здійснюватимуть рейси у Єкатеринбург та Тюмень

Навесні з аеропорту "Бориспіль" російські компанії почнуть здійснювати рейси в Єкатеринбург і Тюмень. Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, з 27 березня 2011 року авіакомпанія "Ямал Ейр" здійснюватиме рейс за маршрутом Тюмень - Бориспіль - Тюмень. Рейси виконуватимуться щонеділі на літаку Boeing 735.

З 18 травня 2011 року авіакомпанія "Уральські авіалінії" почне рейси Єкатеринбург - Київ (Бориспіль). Рейси здійснюватимуться щосереди на літаку Airbus 320. Згідно з повідомленням, обидва рейси здійснюватимуть з терміналу "F".

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є головними повітряними воротами України і обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії в Європу, Америку і у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконують трансконтинентальні рейси. На сьогодні з аеропорту "Бориспіль" здійснюють регулярні пасажирські рейси понад 50 авіакомпаній на 100 міжнародних і внутрішньоукраїнських маршрутах.