ПЗЗ у 2010 році збільшила чистий прибуток у 2,5 разу

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) за підсумками 2010 року збільшила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2009 роком - з 35,148 до 87,612 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з документом, дохід ПЗЗ за звітний період виріс на 10% -з 7 млрд. 915 млн. грн. до 8 млрд. 703 млн. грн.

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" є у віданні залізниці.

Південно-західна залізниця займає друге місце за об'ємом перевезень серед шести залізниць України. У загальному об'ємі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗД. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.