Кабмін затвердив порядок оформлення операцій з аеронавігації

Кабінет міністрів України (постанова №101 від 31 січня) затвердив Порядок документального оформлення операцій з надання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що здійснюють внутрішні, міжнародні і транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України, і відображення таких угод в податковій звітності.

Згідно з документом, постанова прийнята у зв'язку з прийняттям нового Податкового кодексу України.

При цьому затверджений цією постановою Порядок набуває чинності з дати, визначеної рішенням розширеного Комітету з маршрутних зборів Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль). До цього операції оформлятимуться відповідно до загальних положень ПК.

Згідно з Порядком, провайдер надає послуги з аеронавігаційного обслуговування користувачам повітряного простору відповідно до міжнародних і національних нормативних документів і подає Євроконтролю інформацію про об'єми наданих послуг. "Євроконтроль" виставляє рахунки користувачам повітряного простору, які оплачують у встановлені терміни "Євроконтролю" вартість послуг, що надають провайдери.

Провайдер визначає на підставі звіту, що надійшов від "Євроконтролю" об'єми послуг з аеронавігаційного обслуговування і оформляє для кожного з користувачів повітряного простору податкову накладну, форма і порядок заповнення якої затверджуються Державною податковою службою. Податкові накладні оформляються в останній день місяця, впродовж якого користувачам повітряного простору надано послуги з аеронавігаційного обслуговування.