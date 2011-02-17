Після зміни керівництва «ОАК» співпраця з Україною не зменшиться - експерт

Після зміни керівництва "Об'єднаної авіабудівної корпорації" Росії співпраця в авіаційній сфері з Україною не зменшиться. Про це власному кореспондентові УНІАН в Москві сказав заслужений льотчик-випробувач, Герой Росії, заступник генерального директора - начальник літно-випробувального центру ФДУП "Державний науково-дослідний інститут цивільної авіації" Рубен ЕСАЯН.

"Співпраця між нашими країнами триватиме точно так само. Літак Ан-148, як йшов так і йтиме, а там і Ан-158", - сказав Р. ЕСАЯН.

Він також вважає, що новий керівник "ОАК" Михайло ПОГОСЯН хоч і очолював концерн "Сухой", "не дозволить собі" використовувати це для лобіювання проекту "Сухой Суперджет-100" за рахунок співпраці з Україною.

"Це вже не його рівень. Тут вже рівень президентів країн, які між собою ці питання вирішують", - сказав Р. ЕСАЯН.

Він також висловив думку, що у літака Ан-158 "буде усе добре" на російському ринку, і ця модель буде внесена в класифікацію моделей, які виробляє "ОАК".

"Цей літак отримав сертифікат і може офіційно робитися", - сказав він.

Р. ЕСАЯН також вважає, що у проекту Ан-124 "Руслан" дуже хороші перспективи.

"Ан - 124 - це унікальний літак і його виробництво триватиме в Ульянівську. Літак буде модернізований. Таких унікальних літаків у світі немає, і в Росії його створити не можуть", - сказав Р. ЕСАЯН.

Водночас він вважає, що у проекту Ан-70 дуже мало перспектив, попри те, що ця модель унікальна за своїми аеродинамічними характеристиками.

"Літак Ан-70 за аеродинамічними характеристиками унікальний літак, але потрапив в ситуацію, коли розвалилася країна - СРСР. Якби цього не сталося, цей літак літав би. Зараз, швидше за все, навряд чи щось буде з нього. На превеликий жаль", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Рада директорів Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) задовольнила прохання Олексія ФЕДОРОВА про звільнення його з посади президента корпорації. Виконання обов'язків президента ОАК покладено на главу холдингу "Сухой" Михайла ПОГОСЯНА.