Київрада затвердила “Майстер-Авіа” орендатором аеропорту “Жуляни”

Київрада затвердила компанію “Майстер-Авіа” орендатором комплексу будівель і споруд, що знаходяться на балансі комунального підприємства “Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради.

За проект рішення, що був внесений з голосу, проголосували 76 депутатів міськради. Рішення приймалось практично без обговорювання.

Коментуючи це рішення, голова депутатської фракції «Республіка Київ», заступник голови Постійної комісії Київради з питань власності Денис МОСКАЛЬ заявив, що Київрада була зобов’язана оголосити новий конкурс на право оренди майна КП «Міжнародний аеропорт «Київ».

Він звернув увагу, що на сьогоднішній день тривають судові процеси довкола цього питання. «Ми не маємо права затверджувати результати цього конкурсу, доки суд не з’ясує всі обставини справи і не поставить крапку. Невже хтось у Київраді хоче сказати, що вже розібрався у ситуації значно краще, ніж суд? Це, як мінімум, суперечить здоровому глузду», - наголосив Д.МОСКАЛЬ.

Він висловив переконання, що проведений конкурс є незаконним, оскільки на пленарному засіданні Київради не приймалось рішення про проведення конкурсу на право оренди майна аеропорту, не затверджувався склад конкурсної комісії і перелік конкурсної документації.

Як повідомлялося, 8 липня 2010 року Київрада ухвалила рішення про передачу аеропорту в Жулянах в оренду на 49 років компанії "Майстер-Авіа".

Разом з тим Київська міськдержадміністрація оскаржила в суді це рішення Київради.

Ухвалою від 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради від 8 липня про передачу аеропорту "Київ" (Жуляни) в оренду компанії "Майстер-Авіа". В ухвалі сказано, що суд дійшов висновку, що рішення міськради несе "очевидну небезпеку неможливості захисту прав, свобод й інтересів територіальної громади Києва".