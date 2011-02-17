Усі водійські посвідчення діятимуть в Україні безстроково - Могильов

Усі сім видів водійських посвідчень, що існують в Україні, діятимуть усередині країни безстроково, і нове посвідчення, що обмежує термін дії прав, необхідно буде одержувати тільки для виїзду за кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Громадської ради при МВС заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, відповідно до підписаної Україною міжнародної конвенції, 29 березня цього року в посвідченні водія має бути проставлена кінцева дата, інакше водій не зможе виїхати за межі країни, оскільки його посвідчення там вважатиметься недійсним.

«Враховуючи міжнародний досвід, ми пропонуємо Кабінету міністрів встановити термін дії посвідчення 10 років. Якщо наш громадянин одержав у 50-х роках посвідчення, в масштабах нашої країни він може їздити скільки завгодно. Всі посвідчення (водійські), які видані в країні людині, вони діяли і діятимуть», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Міністр підкреслив, що «обов`язкової зміни посвідчень у нашій країні ми проводити не будемо однозначно. Але тим, хто хоче виїжджати за кордон, їх треба буде міняти».

Водночас у Департаменті зв’язків з громадськістю України зауважили, що на сьогодні основним документом, що регулює міжнародний дорожній рух, встановлює вимоги до його учасників та їхніх документів, є Міжнародна Конвенція про дорожній рух 1968 року з поправками, які набрали чинності з 26 березня 2006 року.

Згідно з її вимогами, з 29 березня 2011 року (додаток 6 конвенції) у посвідченні водія має бути зазначена кінцева дата терміну його дії. Україна є учасником цієї конвенції з 1974 року. Відтепер усім водіям, які отримають посвідчення на території України після вказаної дати та мають намір відвідати країни, що входять до конвенції, знадобляться водійські документи, до котрих внесені вище зазначені дані.

Як зазначили у ДЗГ, враховуючи те, що реквізити посвідчень встановлює Кабінет міністрів України та з метою приведення водійських посвідчень до вимог конвенції, МВС зобов’язане вносити пропозиції щодо змін до постанови Кабінету міністрів від 8 травня 1993 року №340 щодо запровадження терміну дії національного посвідчення водія. Департамент ДАІ МВС вже підготував відповідний проект. Проектом постанови не передбачається обов’язковий обмін посвідчень водія – це буде відбуватися поступово та за бажанням їхніх власників.