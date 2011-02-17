Об’єм переробки контейнерів у портах виріс майже на 23%

За оперативними даними "Укрморрічфлоту", за січень 2011 року загальний об'єм переробки контейнерів в Іллічівському, Одеському і Маріупольському морських портах виріс на 22,9% порівняно з січнем 2010 року - до 50 тис. 613 TEU.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, зокрема, Одеський порт обробив 28 тис. 313 TEU (на 43% більше), Іллічівський, - 21 тис. 533 TEU (на 0,2% більше). Маріупольський порт обробив 705 TEU (минулого року порт не обробив жодного контейнера протягом січня).

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України підготувало зміни до нормативно-правових актів, які встановлюють, що час обробки і оформлення одного контейнера не повинен перевищувати 4 годин. Крім того, для збільшення об'єму контейнерних перевезень була введена 50-процентна знижка на перевалку вантажів у режимі трансшипмента.