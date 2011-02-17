ВР прийняла закон про землі магістральних трубопроводів

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголосували 294 народні депутати з 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон визначає організаційні і правові принципи встановлення і дотримання правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів з метою забезпечення їх безперебійного функціонування, раціонального використання земель в межах встановлених зон, режиму ведення господарської і іншої діяльності, охорони довкілля і екологічної безпеки, а також безпечної життєдіяльності і захисту населення, господарських об'єктів від впливу можливих аварій (аварійних ситуацій).

Дія цього закону поширюється на правовідносини, пов'язані з використанням земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів незалежно від форми власності на землю і об'єкти магістральних трубопроводів.

До складу об'єктів магістральних трубопроводів, уздовж яких встановлюються охоронні зони, належать об'єкти магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, газопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів. До складу об'єктів магістральних нафтопроводів нафтопродуктопроводів, розташованих в межах охоронної зони, належать лінійна частина магістральних нафтопроводів з відгалуженнями, лупингами, замочною арматурою, переходами через природні і штучні перешкоди, вузлами підключення насосних станцій, вузлами пуску, пропуску і прийому засобів очищення і діагностики, вузлами виміру кількості продукту, що транспортується; лінії і спорудження технологічного зв'язку, засоби автоматики і телемеханіки магістральних нафтопроводів, установки електрохімічного захисту магістральних нафтопроводів від корозії і тому подібне.