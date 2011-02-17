Парламент вніс зміни до законів про ДТП та страхове відшкодування

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо дорожньо-транспортних подій і виплати страхового відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 329 народних депутатів з 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ушкодження транспортних засобів, за умови, що учасники ДТП скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю подію відповідно до Закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50% за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а транспортний засіб має робочий об'єм двигуна до 2500 см кубічних включно і належить цьому громадянинові на правах власності.

Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік. Укладення внутрішніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на термін менше, ніж один рік, але не менше, ніж на 15 днів допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих - на якийсь час до реєстрації, тимчасово зареєстрованих - на якийсь час до постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав - на час перебування на території України.

Міжнародний договір "Зелена карта" може укладатися на термін 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік.

Договором внутрішнього страхування впродовж терміну його дії може бути визначений період використання транспортного засобу, який не може складати менше шести календарних місяців.

При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний безкоштовно видати страхувальникові спеціальний знак, який затверджує Уповноважений орган за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), і бланк повідомлення про ДТП встановленого МТСБУ зразка, а також перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій в Криму, областях, Києві і Севастополі.

У разі втрати або використання бланка повідомлення про ДТП страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов'язаний безкоштовно видати йому новий бланк такого повідомлення.