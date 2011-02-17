Запорізький автозавод представив новий автомобіль "ЗАЗ Forza"
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАТ "ЗАЗ") сьогодні, 17 лютого, презентував новий автомобіль "ЗАЗ Forza".
Як повідомили кореспондента УНІАН на підприємстві, стиль нового автомобіля розроблений ательє Torino Design. "Forza", а назва перекладається з італійської як "Сила", "Рух" або "Вперед".
"Цей легковий автомобіль класу С. випускатиметься в кузовах седан і хетчбек у виконаннях Base, Base plus, Comfort, Luxury", - повідомили на ЗАТ "ЗАЗ", зазначивши, що реалізовувати "ЗАЗ Forza" Запорізький автозавод планує як на внутрішньому ринку, так і на експорт.
Згідно з офіційними даними ЗАТ "ЗАЗ", у планах підприємства на 2011 рік - постачання більше 1 500 автомобілів "ЗАЗ Forza" на ринок України і понад 7, 5 тисяч авто - в країни СНД.
На сьогодні автомобіль "ЗАЗ Forza" вже сертифікований і готовий до відвантаження в торгову мережу.
Габаритні розміри: довжина - 4 269 мм (седан) і 4 139 мм (хетчбек), ширина - 1 686 мм, висота - 1 492 мм, колісна база - 2 527 мм. Споряджена маса - 1 200 кг, повна маса - 1 575 кг
Максимальна швидкість автомобіля - 160 км/год, витрата палива в міському циклі - 9,7 л/100 км, в заміському циклі - 5,8 л/100 км у змішаному - 7,2 л/100км.
Довідка УНІАН. ЗАТ "ЗАЗ" - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, зборкою. Підприємство входить в Корпорацію "УкрАВТО".
Корпорація "УкрАВТО" - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. У активі "УкрАВТО" - успішна багаторічна співпраця з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і "АВТОВАЗ".
У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств в усіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.
ЗАТ "ЗАЗ" у 2010 році скоротило виробництво легкових автомобілів на 3,8% порівняно з 2009 роком, до 42,266 тис. штук.