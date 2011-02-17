ДАІ Києва шукає свідків наїзду на чоловіка на Повітрофлотському проспекті

Державтоінспекція столиці просить відгукнутись свідків вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди, в ході якої невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 19-річного хлопця та з місця пригоди зник.

Як повідомили УНІАН у ДАІ Києва, наїзд було скоєно 16 лютого о 21.45 на Повітрофлотському проспекті, навпроти електроопори №83 (Солом’янський район), невстановленим автомобілем. Водій, не зупинившись, залишив місце пригоди.

У діях водія вбачається порушення п. 2.10 ПДР (у разі причетності до ДТП водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди).

Внаслідок пригоди пішохід отримав відкриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини, закриту травму живота, забиття тіла та був госпіталізований до лікарні.

ДАІ просить всіх, хто володіє будь-якою інформацією з цього приводу, зателефонувати за телефонами: 483-70-64, 249-04-29.

Також столична ДАІ звертається до учасників дорожнього руху з проханням надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64 (багатоканальний, працює цілодобово) у випадках виникнення конфліктних ситуацій на дорозі, а також у всіх випадках, коли ДАІ може надати допомогу. Крім того, розпочав працювати телефон для СМС повідомлень: (063) 7682020.