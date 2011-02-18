Кількість абонентів кабельного ТБ скоротилася на 0,7%
11:38, 18 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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В Україні кількість абонентів кабельного телебачення в 2010 році скоротилася на 0,7%, або 22,9 тис. абонентів, в порівнянні з 2009 роком і на 1 січня склала більше 3,455 млн. осіб.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомстату України.
Згідно з повідомленням, із загальної кількості абонентів кабельного ТБ більше 3,442 млн. складають домашні абоненти, що на 26,7 тис. менше, ніж в 2009 році.
Як повідомляв УНІАН, в 2009 році кількість абонентів кабельного телебачення в Україні зросла на 1,02% в порівнянні з 2008 роком – до більше 3,47 млн., з них майже 3,47 млн. – домашні абоненти.
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