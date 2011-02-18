Грищенко відзначає прогрес у переговорах щодо делімітації кордонів у Керченській протоці

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відзначає прогрес у переговорах з Російською Федерацією у питанні делімітації кордону у Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він наголосив, що дані переговори, як і переговори щодо делімітації інших кордонів з РФ є одним з пріоритетів для міністерства. Міністр нагадав, що переговори тривають з 1996 року.

«У нас є прогрес, але переговори ще далеко не завершені. І тому я дам більш повну оцінку по їх завершенню», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України називають чутками інформацію, яка з`явилася в ЗМІ про те, що Україна пішла на поступки в переговорах із делімітації Азовського моря та Керченської протоки.

Учора, 17 лютого, на прес-конференції в Москві офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Олександр ЛУКАШЕВИЧ сказав, що Росія прагне до створення спільної корпорації з управління Керченською протокою.

«Ми прагнемо до спільного з Україною управління судноплавством у Керченській протоці і його взаємовигідного економічного використання шляхом створення спільної корпорації», - заявив О.ЛУКАШЕВИЧ. За його словами, Росія хотіла б досягти з Україною домовленостей щодо Керченської протоки, які б гарантували і забезпечували на практиці безперешкодне проходження суден і кораблів РФ, України, а також суден третіх держав відповідно до договору від 24 грудня 2003 року. Він зазначив, що переговори про розмежування Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки, регулярно проводяться. Зокрема, 20-21 грудня 2010 року в Москві пройшов 31-й раунд переговорів, а наступний намічено на 2-3 березня в Києві.