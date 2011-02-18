У Херсонській обл. зросли вантажоперевезення морським транспортом, річковим – скоротилися

У Херсонській області в січні цього року перевезення вантажів морським транспортом зросли в 2,8 разів, у порівнянні з січнем 2010 року, а річковим – скоротилися на 58,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, об`єм перевезення вантажів морським і річковим флотом в січні залишився на рівні січня 2010 року і склав 9,8 тис. тонн вантажів.

Об`єм обробки вантажів в портах і на промислових причалах (морських і річкових) скоротився на 7,4% і склав 269,7 тис. тонн.

Об`єм обробки вантажів у внутрішньому сполученні зріс на 12,7%, транзитних – на 23,8% і склав відповідно 19,5 тис. тонн і 26 тис. тонн.

Обробка експортних вантажів скоротилася на 14%, імпортних – на 3,4% і склала відповідно 188 тис. тонн і 30,9 тис. тонн.

Кількість оброблених судів за вказаний період збільшилася на 2,4% і склала 87 одиниць. Кількість оброблених судів – закордонних та інфрахт – скоротилося на 13,5% і складало 64 одиниці.