Кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку знизилася на 0,6%

В Україні кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку в 2010 році знизилася більш ніж на 0,6% порівняно з 2009 роком і на 1 січня ц.р. становила 12,286 млн. чоловік.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, кількість абонентів фіксованого міського телефонного зв`язку в Україні за звітний період знизилася більш ніж на 67 тис. і становила 10,653 млн. чоловік, із них домашні абоненти – 8,660 млн., що майже на 19 тис. менше, ніж у 2009 році.

Кількість абонентів фіксованого сільського телефонного зв`язку за цей період скоротилася на 9 тис. – до 1,632 млн. чоловік, із них домашні абоненти становили 1,495 млн., що на 7,3 тис. менше, ніж у 2009 році.

Кількість таксофонів фіксованого телефонного зв`язку в Україні в 2010 році знизилася порівняно з 2009 роком майже на 12% і становила 27,349 тис. штук, із них 26,622 тис. – у міській місцевості (на 3,309 тис. менше, ніж у 2009 р.), 817 – у сільській місцевості (на 377 штук менше).

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні кількість абонентів міського фіксованого телефонного зв`язку знизилася на 1,3% – до 10,7 млн. чоловік

Кількість абонентів фіксованого сільського телефонного зв`язку знизилася на 0,6% – до 1,64 млн., кількість таксофонів фіксованого міського телефонного зв’язку знизилася на 26% – до 29,4 тис., кількість таксофонів фіксованого сільського телефонного зв`язку в 2009 році майже не змінилася і становила 1,09 тис.