В Україні кількість абонентів інтернету в 2010 році зросла на 31%

В Україні кількість абонентів інтернету в 2010 році збільшилася на 30,9%, або 864,1 тис. абонентів, порівняно з 2009 роком і на 1 січня ц.р. становила більш як 3,661 мільйона.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної кількість абонентів інтернету понад 3,065 млн. становили домашні абоненти, що на 850,8 тис. більше, ніж у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2009 році кількість абонентів інтернету зросла на 1,2% – до більш як 2,79 млн., з них 2,21 млн. – домашні абоненти.