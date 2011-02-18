Аеропорти Криму збільшили перевезення пасажирів на 4,8%

У січні 2011 року кількість пасажирів, що скористалися послугами аеропортів Автономної Республіки Крим, склала 30,7 тис. осіб, що на 4,8% більше, ніж в січні 2010 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у січні на 4,6% збільшилася кількість відправлених з аеропортів Криму пасажирів і склала 15,8 тис. осіб. Кількість пасажирів, які прибули в аеропорти автономії, склала 14,9 тис. осіб, що на 4,9% більше, ніж в січні 2010 року.

Також повідомляється, що з аеропортів автономії в січні було відправлено 15,1 тонни вантажів, прибуло – 7,9 тонн, що відповідно в 2,7 і в 1,8 разів більше, ніж в січні 2010 року.

Авіаперевізники Криму надають послуги з перевезення вантажів тільки в міжнародному сполученні, в порівнянні з січнем 2010 року цей показник зменшився на 42,1% і склав 0,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році аеропорти Криму збільшили перевезення пасажирів на 12,3% – до 843,4 тис. осіб.