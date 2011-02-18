В Івано-Франківській обл. перевезення вантажів зросло на 35,7%

За січень 2011 року підприємствами залізничного і автомобільного транспорту Івано-Франківської області перевезено 389,4 тис. тонн вантажів, що на 35,7% більше, ніж за січень 2010 року. Вантажообіг склав 108,6 млн. т/км, що на 23,3% більше.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, залізничним транспортом в області в січні відправлено 251,7 тис. тонн вантажів, що 56,7% більше об`ємів січня минулого року; вантажообіг склав 46,3 млн. т/км або на 27,5% більше.

Серед основних номенклатурних груп вантажів в січні зросло відправлення нафти і нафтопродуктів – в 4,6 разів, утилю чорних металів – в 2,1 разів, лісових вантажів – на 29,5%, будівельних матеріалів – на 24,1%, зерна і продуктів перемолу – на 10,3%, цементу – на 7,1%.

Автомобільним транспортом області (з урахуванням перевезень, здійснених транспортом фізичних осіб-підприємців) в січні замовникам доставлено 137,7 тис. тонн вантажів, або на 8,9% більше об`ємів січня 2010 р. Вантажообіг збільшився на 20,3% і склав 62,3 млн. т/км. Зросли об`єми перевезень вантажів у всіх містах і районах області, окрім м. Івано-Франківська і Долинського району.

За інформацією облстату, авіаційним транспортом в області в січні перевезення вантажів не здійснювалися.