В Івано-Франківській обл. пасажироперевезення зросли на 7,6%

В Івано-Франківській області в січні послугами автомобільного, залізничного і тролейбусного транспорту скористалися 8,2 млн. пасажирів, що на 7,6% більше, ніж в січні 2010 року. Виконана пасажирська робота (без урахування відправлень пасажирів залізницею) в об`ємі 112,9 млн. пас./км, що на 17,1% більше, ніж в січні 2010 р.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, залізничним транспортом в області у січні 2011 р. відправлено 447,3 тис. пасажирів, що на 2,9% більше об`ємів січня минулого року.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень транспортом фізичних осіб-підприємців) в січні скористалися 6,5 млн. пасажирів, що на 15% більше, ніж в січні 2010 року, об`єм пасажирської роботи склав 105,7 млн. пас./км або на 20,5% більше. Транспортом фізичних осіб-підприємців в січні перевезено 4,9 млн. пасажирів, що на 19,8% більше, ніж за січень минулого року.

За інформацією облстату, авіаційним транспортом в області перевезення пасажирів не здійснювалися.

Тролейбусним транспортом в січні перевезено 1,3 млн. пасажирів, що на 17,1% менше, ніж за січень 2010 року.