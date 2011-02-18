Профспілка херсонських таксистів оскаржила в суді нові ставки єдиного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, 11 лютого ц. р. до Суворівського районного суду обласного центру був поданий адміністративний позов про визнання недійсним рішення Херсонської міської ради від 28.12.2010 р. № 17 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у Херсоні» в частині встановлення ставки єдиного податку для суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, господарська діяльність яких пов`язана з діяльністю таксі.

Таксисти просять суд прийняти адміністративний позов до розгляду і визнати недійсними вказане рішення Херсонської міської ради в частині встановлення ставки єдиного податку для суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, господарська діяльність яких пов`язана з діяльністю таксі.

Таксисти обґрунтовують свої вимоги такими чинниками: дане рішення є необґрунтованим, незаконним і таким, що порушує гарантовані права та інтереси фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності м. Херсона - членів профспілки, видом діяльності яких є таксі.

Враховуючи ту обставину, що позивач не має можливості надати до суду документальне підтвердження аналізу регуляторного впливу і доказу оприлюднення проекту рішення Херсонської міської ради від 28.12.2010 р. №17 на підставі їх відсутності у позивача, суд просять витребувати у відповідача аналіз регуляторного впливу і доказу оприлюднення проекту рішення.

Нагадаємо, що 28 грудня 2010 року Херсонською міськрадою було ухвалено рішення №17 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб у Херсоні», яким затверджена максимальна ставка податку (200 грн.) для суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб в Херсоні.

Дане рішення стосується і підприємців, господарська діяльність яких пов`язана з наземним транспортом (діяльність автомобільного регуляторного транспорту, діяльність регуляторного електротранспорту, включаючи діяльність фунікулерів і підвісних канатних доріг, діяльність таксі, діяльність по автомобільних пасажирських перевезеннях, діяльність автомобільного вантажного транспорту).

Як повідомляв УНІАН, депутати міськради Херсона затвердив нові ставки за паркування і ставки єдиного податку на 2011 рік на сесії представницького органу 28 грудня 2010 року. Проект ставок єдиного податку по видах діяльності до бюджету міста встановлював максимальну ставку (200 грн.) на 90% видів діяльності (414 з 465). В результаті у 2011 році прогнозується надходження податку в розмірі 15,272 млн. грн., що на 3,14 млн. грн. (на 25,9%) більше очікуваних надходжень єдиного податку в 2010 році у розмірі 12,133 млн. грн.

Згідно з таблицею ставок єдиного податку по видах діяльності, ставки єдиного податку коливатимуться в межах 150 – 200 грн. Єдиний вид діяльності, ставка за яким менша 150 грн., це “утримання ботанічних садів, зоопарків і заповідників” – 120 грн.

За даними Державної податкової служби в м. Херсоні, станом на 01.12.2010 р. спрощену систему оподаткування вибрали 12 078 фізичних осіб, що у в порівнянні з 2009 роком менше на 448 осіб.